Trabzonspor puanı uzatmalarda kurtardı! Bordo-mavililer galibiyeti unuttu

Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Göztepe matematiksel olarak dördüncü sıra için iddiasını kaybetti.

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 bitti. Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta puanı son dakikalarda attığı golle kurtardı.

Göztepe'nin golünü 32. dakikada Juan kaydetti. Trabzonspor'un golü 90+3. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 40 ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyundan atıldı.

Bu beraberlik sonrası Trabzonspor puanını 66'ya yükseltti. Göztepe de 52 puana ulaştı. Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde kalan Göztepe, dördüncü olma şansını matematiksel olarak kaybetti.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe, Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

