Trabzonspor puanı uzatmalarda kurtardı! Bordo-mavililer galibiyeti unuttu

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 bitti. Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta puanı son dakikalarda attığı golle kurtardı.

Göztepe'nin golünü 32. dakikada Juan kaydetti. Trabzonspor'un golü 90+3. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 40 ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyundan atıldı.

Bu beraberlik sonrası Trabzonspor puanını 66'ya yükseltti. Göztepe de 52 puana ulaştı. Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde kalan Göztepe, dördüncü olma şansını matematiksel olarak kaybetti.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe, Gaziantep FK'ya konuk olacak.