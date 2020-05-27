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Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı Kap'a bildirdi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.05.2020 19:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Balıkesirspor'dan Anıl Başaran transferini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı Kap'a bildirdi!

Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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