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Trabzonspor, Rapid Wien engelini aşamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.08.2024 20:31
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 1-0’lık ilk maçın rövanşında Rapid Wien’e Avusturya’da konuk oldu. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, zorlu maçtan 2 farklı galip gelerek tur atlamak istiyordu. Bordo-mavililer mücadelede bir türlü şanssızlığını kıramadı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna veda etti ve Konferans Ligi'ne geçti.

Trabzonspor, Rapid Wien engelini aşamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Avusturya ekibi Rapid Wien ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer ilk maçtan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Bu maçta hatalarını telafi etmek isteyen bordo-mavililer yine şanssızlığını kıramadı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, bu skorun ardından Konferans Ligi'ne düştü.

RAPID WIEN İKİNCİ YARIDA GOLLERİ BULDU

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Rapid Wien, Trabzonspor karşısında mücadelenin 77. dakikasında Matthias Seidl ile 1-0 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra Lang ile farkı ikiye çıkaran Rapid Wien, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

YOLLARINA KONFERANS YOLUNDA DEVAM EDECEKLER

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UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Rapid Wi̇en'e elenen Trabzonspor, St.Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesini̇n gali̇bi̇yle Avrupa'nın 3 numaralı kupasının play-off turunda karşılaşacak.

AVRUPA'DA 153. MAÇ

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 153. maçını oynadı.

Bordo-mavililer, geride kalan 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 206 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

BU SEZON 4. MAÇ

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Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı.

Deplasmanda ilk maçta 2-0 galip gelen bordo-mavililer, kendi evinde de 1-0'lık galibiyetle turu geçen taraf oldu.

  1. eleme turu ilk karşılaşmasında evinde ağırladığı Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilen Karadeniz ekibi, rövanş maçından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Bu sezon ilk 3 maçta 3 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde 1 gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor uefa konferans ligi
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