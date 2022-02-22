YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor rekorunun 1 puan gerisinde kaldı

Trabzonspor rekorunun 1 puan gerisinde kaldı

22.02.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek puanını 63'e yükselten bordo-mavililer, 26. haftalar itibarıyla tarihinde en fazla puan topladığı 1995-96 sezonunun sadece 1 puan gerisinde bulunuyor - Karadeniz ekibi, önündeki 4 lig maçını da kazanması halinde tarihindeki en iyi 30. hafta başarısını elde edecek

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek puanını 63'e yükselten Trabzonspor, 26. haftalar itibarıyla tarihinde en fazla puan topladığı 1995-96 sezonunun sadece 1 puan gerisinde bulunuyor.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 26. haftasında topladığı 64 puan ile en iyi derecesini elde etti.

Rekor kırdığı 1995-96 sezonundan sonra 26. haftalar itibarıyla en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren Karadeniz ekibinin rekor yılıyla arasında sadece 1 puanlık fark var.

- 30. haftada öne geçme şansı

Trabzonspor'un 1995-96 sezonundaki başarılı dönemini geçmesi için önündeki 4 lig maçını da kazanması gerekiyor.

1995-96 sezonunda 30. haftayı 73 puanla kapatan Karadeniz ekibi, bu sezon art arda 4 hafta kazanması halinde puanını 75'e yükselterek tarihindeki en iyi dönemini yaşamış olacak.

- 4 karşılaşma

Trabzonspor, ligin 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk ettikten sonra 28. haftada İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ligin 29. haftasında Göztepe ile Trabzon'da oynayacak bordo-mavililer, 30. hafta ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

- 18 haftadır lider

Trabzonspor, ligde 18 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, 18 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnaklı Trabzonspor taraftarının hayali gerçek olduŞırnaklı Trabzonspor taraftarının hayali gerçek oldu
Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)
Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandıKayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
12:40
İkindi
15:39
Akşam
18:10
Yatsı
19:29
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En az iki tanesini yapıyorsunuz! Ölümcül olduğunu bilmiyorsunuz

En az iki tanesini yapıyorsunuz! Ölümcül olduğunu bilmiyorsunuz

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.