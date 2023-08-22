Trabzonspor resmen açıkladı! Maxi Gomez'in yeni adresi belli oldu...

Trabzonspor'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Maxi Gomez, İspanyol ekibi Cadiz'e 1 yıl süreyle kiralandı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Maxi Gomez'in transferi karşılığında Cadiz'den bedel alınmayacak.

Sezon sonuna kadar kiralanan Uruguaylı golcünün satın alma opsiyonu ise 3 milyon 750 bin Euro olarak belirlendi. Anlaşmaya göre İspanyol kulübü, Gomez'in bu sezona ilişkin tüm maaş ve hak edişlerini üstlenecek.

