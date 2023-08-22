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Trabzonspor resmen açıkladı! Maxi Gomez'in yeni adresi belli oldu...

22.08.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Maxi Gomez'in kiralık olarak transferi için Cadiz ile anlaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Maxi Gomez'in transferi karşılığında Cadiz'den bedel alınmayacak.

Trabzonspor'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Maxi Gomez, İspanyol ekibi Cadiz'e 1 yıl süreyle kiralandı.

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Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Maxi Gomez'in transferi karşılığında Cadiz'den bedel alınmayacak.

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Sezon sonuna kadar kiralanan Uruguaylı golcünün satın alma opsiyonu ise 3 milyon 750 bin Euro olarak belirlendi. Anlaşmaya göre İspanyol kulübü, Gomez'in bu sezona ilişkin tüm maaş ve hak edişlerini üstlenecek.

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