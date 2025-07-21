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Trabzonspor resmen duyurdu: Saul Niguez transferi iptal oldu! İşte nedeni...

Trabzonspor, bir süredir görüştüğü, prensip anlaşmasına vardığı Saul Niguez transferinin iptal olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun ailevi sebepleri gerekçe göstererek transfer kararından vazgeçtiği belirtildi.

Trabzonspor resmen duyurdu: Saul Niguez transferi iptal oldu! İşte nedeni...

Bordo-mavililer, Atletico Madrid forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez ile anlaşma sağlamıştı. İspanyol futbolcunun Trabzon'a gelmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Trabzonspor, Saul Niguez transferinin iptal olduğunu açıkladı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez’in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı.

Trabzonspor resmen duyurdu: Saul Niguez transferi iptal oldu! İşte nedeni... 1

Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon’a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti.

Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez’in transfer süreci durdurulmuştur."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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