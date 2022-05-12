Trabzonspor resmen karıştı! Şampiyonluk kutlamaları öncesi ''ihanet'' tartışması

Süper Lig'de şampiyon olan bordo mavili kulübün internet sitesinden şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreni hakkında bir açıklama yapıldı. Bu açıklamanın ardından ortalık bir anda karıştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, 14 Mayıs Cumartesi günü MedicalPark Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldıracağı belirtildi. Etkinliğin, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirileceği aktarıldı.

ESKİ FUTBOLCULAR DA DAVET EDİLECEK

Şampiyonluk törenine 2011'deki futbolcuların da çağrılacağını öğrenen Trabzonsporlu taraftarlar ateş püskürdü. Özellikle Selçuk İnan ve Umut Bulut'a tepki gösteren bordo-mavililer, bu oyuncuları şampiyonluk kutlamasında kesin olarak istemiyor.



