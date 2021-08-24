YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Roma maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Roma maçı hazırlıklarına başladı

24.08.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Roma maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor'u dün 2-1 yenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 26 Ağustos Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Sivasspor maçında oynayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise mobilizasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, yarın sabah Roma'ya giderek burada yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadıFaciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadı
PARTNERBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevapBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
Trabzonspor'da transfer çalışmalarıTrabzonspor'da transfer çalışmaları
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Roma

Trabzon Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:33
Öğle
12:29
İkindi
16:13
Akşam
19:15
Yatsı
20:41

Trabzon Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.