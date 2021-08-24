Trabzonspor, Roma maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor'u dün 2-1 yenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 26 Ağustos Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Sivasspor maçında oynayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise mobilizasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, yarın sabah Roma'ya giderek burada yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

