Trabzonspor Salah'ın maliyetini açıkladı!

Trabzonspor'un transfer ettiği Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın maliyeti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklandı. Bordo-mavililer yıldız futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

İŞTE MOHAMED SALAH'IN MALİYETİ

Salah ile iki yıllık anlaşma sağlayan Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Mohamed Salah'a her bir futbol sezonu için, 10.000.000 Euro yıllık ücret ve 7.000.000 Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde 'Mohamed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

İMZAYI ATTI

Mısırlı yıldız, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile kendisini 2 yıllığına Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye de imza attı.