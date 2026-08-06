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Trabzonspor Salah'ın maliyetini açıkladı!

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 2 yıllık sözleşme imzalanan Mısırlı yıldıza 10 milyon Euro yıllık ücret ve 7 milyon Euro imza parası olmak üzere sezon başına 17 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Trabzonspor Salah'ın maliyetini açıkladı!
Enes Çırtlık

Trabzonspor'un transfer ettiği Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın maliyeti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklandı. Bordo-mavililer yıldız futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Salah ın maliyetini açıkladı! 1

İŞTE MOHAMED SALAH'IN MALİYETİ

Salah ile iki yıllık anlaşma sağlayan Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Mohamed Salah'a her bir futbol sezonu için, 10.000.000 Euro yıllık ücret ve 7.000.000 Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde 'Mohamed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Trabzonspor Salah ın maliyetini açıkladı! 2

İMZAYI ATTI

Mısırlı yıldız, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile kendisini 2 yıllığına Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye de imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor mohamed salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 23 yorum
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan “Salah iddialarını kaç kez yalanlamam gerekiyor? Böyle bir gündemimiz yok.”.... bugün imza atmaya çıkmışsın.... omurga önemli...
Yuh paraya bak. Değirmenin suyu kabineden olsa gerek. Siyasetin %90’u Trabzonlu sonuçta.
yarı yarıya göstermiş uyanıklar
arabzona hayırlı olsun
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