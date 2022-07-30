Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izle!

Trabzonspor Sivasspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 30 Temmuz Cumartesi akşamı Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ve Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Trabzonspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izle bilgisi ve ayrıntılar haberimizde...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı 30 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.45'te başlayacak ve karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor 30 Temmuz Cumartesi akşamı Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararla bu heyecan dolu maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare

