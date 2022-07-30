SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izle!

Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izle!

30.07.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Sivasspor maçı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü oynanacak. Süper Kupa final maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Karşılaşma ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte Trabzonspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izle bilgisi...

Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izle!

Trabzonspor Sivasspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 30 Temmuz Cumartesi akşamı Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ve Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Trabzonspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izle bilgisi ve ayrıntılar haberimizde...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı 30 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.45'te başlayacak ve karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor 30 Temmuz Cumartesi akşamı Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararla bu heyecan dolu maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batshuayi, Süper Lig devine gidiyor!Batshuayi, Süper Lig devine gidiyor!
Ne yaptın Jesus! F.Bahçe'de Arda Güler çıkmazıNe yaptın Jesus! F.Bahçe'de Arda Güler çıkmazı
Yine olmadı! F.Bahçe uzatmalarda yıkıldıYine olmadı! F.Bahçe uzatmalarda yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Trabzonspor süper kupa süper kupa finali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"

Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"

Ali Koç'tan 'Putin' tezahüratı açıklaması!

Ali Koç'tan 'Putin' tezahüratı açıklaması!

F.Bahçe de istiyordu! Arda Turan transferi duyurdu

F.Bahçe de istiyordu! Arda Turan transferi duyurdu

Transfer kavgası! Süper Lig'in yıldızı için İtalyanlar birbirine girdi

Transfer kavgası! Süper Lig'in yıldızı için İtalyanlar birbirine girdi

Toplantı buz kesti! Mohamed hocasıyla ters düştü

Toplantı buz kesti! Mohamed hocasıyla ters düştü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.