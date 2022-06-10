Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman saat kaçta? Süper Kupa finali hangi kanalda?

Trabzonspor Sivasspor maçı Süper Kupa final maçı için tarihler belli oldu. Süper Lig şampiyonu olan takımla, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunu bir araya getirecek olan karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma öncesin, mücadelenin canlı yayın bilgileri merak edilmeye başladı. Peki, Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2021-2022 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde tüm futbolseverler nefeslerini tuttu. Kritik mücadelenin oynanacağı tarih, TFF tarafından yapılan açıklama sonrası belli oldu. Trabzonspor Sivasspor maçı 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÖNCESİ PROVA

UEFA tarafından geçtiğimiz yıl alınan kararla birlikte, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını kararlaştırmıştı. Muhteşem final maçı öncesinde Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa finali ise adeta bir prova niteliğinde olacak.

