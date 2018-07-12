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Trabzonspor Slovenya'da yeni sezon hazırlıkları sürdürüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Slovenya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında sabah yaptığı antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor Slovenya'da yeni sezon hazırlıkları sürdürüyor

Trabzonspor, Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışan Sosa, Kamil, Abdülkadir ve Batuhan Artarslan katılmazken, Onur Kıvrak salon çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, antrenmanda ilk kez tam sahada taktik çalışması yaptı. Beyaz takımın 11’inde Furkan-Hüseyin, Mustafa, Ibanez, Cafer, Yüksel, Abdülkadir, Yusuf, Muhammet ve Rodallega yer alırken, kırmızı takım ise Uğurcan, Ahmet Hakan, Kucka, Murat Cem, Novak, Olcay, Gökhan (antrenör), Ümit (antrenör), Ramil, Alihan ve Burak 11’iyle oynadı. Ünal Karaman, antrenmandaki genel performanstan memnun kalırken, futbolculara da sık sık uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, mücadeleden asla vazgeçmemek gerektiğini belirterek, “Görerek pas vereceğiz. Hücumda işimiz bitti ise savunmaya döneceğiz. Asla durmak yok, sürekli olarak mücadele edeceğiz” dedi.

Karaman, Ljublyana-Qarabağ maçını izledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Slovenya kampında akşam antrenmanı sonrası LJublyana-Qarabağ karşılaşmasını izledi. Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Slovenya’da oynanan karşılaşmayı Qarabağ, 79. dakikada Abdellah Zoubir’in attığı golle 1-0 kazandı. Ünal Karaman’ın bundan sonraki süreçte de fırsat buldukça karşılaşmaları takip etmeye çalışacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig slovenya

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