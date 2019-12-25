SPOR

Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi ilk yarı performansının peşinde

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 25.12.2019 11:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 17. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak bordo-mavililer, karşılaşmadan en az 1 puanla ayrılması halinde son 9 sezonun en iyi ilk yarı derecesini elde edecek.

Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi ilk yarı performansının peşinde

Süper Lig'in 16. haftasını 29 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, ligin ilk yarısını son yılların rekor puanı ile kapatmak istiyor.

Ligin 17. haftasında haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak bordo-mavililer, karşılaşmadan en az 1 puanla ayrılması halinde son 9 sezonun en iyi ilk yarı derecesini elde edecek.

En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi.

SON 9 SEZON

Bordo-mavili takım, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 7. sırada, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı.

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. sırada, 2016-2017 sezonunda 21 puanla 12. sırada, 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi.

KARAMAN, GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSINI AŞACAK

Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında berabere kalması veya kazanması halinde geçen sezonki puanını aşacak. Teknik direktör Ünal Karaman da geçen sezonun başarısını aşarak bu sezon daha iyi bir ilk yarıyı geride bırakmış olacak.

(AA)

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Trabzonspor Spor Toto Süper Lig İstikbal Mobilya Kayserispor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben hamsiye birdeğil 3puan versem ne olacak alın size 6puanda fazladan kaç yazacak hamsi beyinleri ğine duracak SEZON SONU FENERBAHÇEMM ŞAMPİYON OLACAK HERZAMANKİ GİBİ HAMSİLİLER AĞLAYACAK TRABZONUN POYUNDAN YAŞAYANLARINDAN NEFRET EDİYORUM NEKADAN KOYUNVAR HEPİSİ ORADA
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