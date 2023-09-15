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Trabzonspor son gün bombasını patlattı! Bordo-mavililer, Umut Güneş transferini 'KAP'a bildirdi!

15.09.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de transferde son düzlüğe girilirken Trabzonspor, Alanyaspor'da forma diyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’A bildirdi. İşte detaylar...

Umut Güneş

Umut Güneş

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aytemiz Alanyaspor
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Süper Lig'de transferde perdenin kapanmasına sayılı saatler kala Karadeniz ekibi Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi. Bordo-mavililer'den yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

2.3 MİLYON EURO...

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Trabzonspor, Umut Güneş'in 2.3 Milyon euroluk bonservisini Alanyaspor'a üç eşit taksitte ödeyecek. Umut Güneş'in sonraki satışın kârından Alanyaspor'a %20 pay verilecek.

ALANYASPOR DA AÇIKLADI

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Öte yandan Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Umut Güneş'in Trabzonspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Hizmetlerinden dolayı Umut Güneş'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Üç sezondur Alanyaspor'da forma giyen Umut Güneş, Akdeniz ekibi ile çıktığı 95 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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