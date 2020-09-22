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Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Sörloth'un satışı konusunda Leipzig'le görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un transferi için RB Leipzig ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN ALMANYA'DA

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth, Leipzig'e imza atmak için Almanya'ya gitti.

24 yaşındaki Norveçli golcü, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak sağlık kontrolüne gitti. Otelden ayrılırken "Transferinin açıklanması için sabırsızlanıyor musun?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi.

TRANSFER NE KADARA BİTTİ?

Leipzig, yıldız oyuncu için 24 milyon Euro vermeyi kabul etti. Karadeniz Fırtınası, 24 milyon Euro'luk bonservis ücretinin 12 milyon Euro'sunu kasasına koyacak. Ancak anlaşmada bonuslar da mevcut.

Bu bonuslarla Trabzonspor'un kazancı 15 milyon Euro'ya çıkacak. Fırtına, kiraladığı bir oyuncudan hatrı sayılır bir parayı kasasına koyacak.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
hamsilerden herkes kaçıyor
Muhteşem bir ÜÇRET
Bir fenerbahceli olarak söylüyorum Trabzona çok ayıp ettin. Ayrılığın böyle olmamalıydı. Trabzon zor toparlar novaksız sosasız shorlothsız
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