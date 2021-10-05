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Trabzonspor sponsorlarıyla hakkında yayımlanan haberle ilgili yasal işlem başlattı

05.10.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor sponsorlarıyla hakkında yayımlanan haberle ilgili yasal işlem başlattı

Trabzonspor Kulübünün bir haber sitesinde sponsorları hakkında yayımlanan haberle ilgili hukuki işlem başlattığı bildirildi.

Kulübün, internet sitesinde yapılan açıklamada, "Bugün bir internet sitesinde yer alan, kulübümüz ve kulübümüzün sponsorlarından Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Tic. A.Ş'yi hedef alan gerek gazetecilik gerekse ahlaki hiçbir değeri barındırmayan haberle ilgili olarak haberin yayınlandığı site ve içerikte yer alan sosyal medya kullanıcıları hakkında hukuki işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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