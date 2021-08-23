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Trabzonspor, Stefano Denswil transferini bitirdi

23.08.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Stefano Denswil transferini bitirdi

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna forması giyinen 28 yaşındaki Stefano Denswil ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Uzun süredir sol stoper için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna’da forma giyen ve sol bek mevkiisinde de görev yapabilen Hollandalı oyuncu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer oyuncunun kulübü ile de anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil’in Trabzon’da yapacağı son görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi. (DHA)

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transfer Trabzonspor
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