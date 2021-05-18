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Trabzonspor, Steven Caulker'ı istiyor!

18.05.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlayan Trabzonspor'da Yönetim Kurulu Üyeleri, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile İstanbul'da bir görüşme yaptı.

Trabzonspor, Steven Caulker'ı istiyor!

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Alanyaspor'da sözleşmesi biten İngiliz savunmacı Steven Caulker ile sürpriz bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Anlaşma zemini oluşması halinde Caulker, gelecek sezon Bordo-mavili formayı giyecek.

Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Daha önce başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Gervinho ve Bruno Peres ile anlaştıklarını açıklarken 3. transfer operasyonu gerçekleşti. Alanyaspor'un 29 yaşındaki İngiliz stoperi Caulker, Trabzonspor ile İstanbul'da bir transfer görüşmesi yaptı. Trabzonspor Yönetim Kurulu bonservisi elinde olan Steven Caulker ile bir araya geldi.

2.5 sezondur Alanyaspor forması giyen Caulker, istikrarlı bir performans çizerken çıktığı 88 maçta 6 golo attı ve 8 de asist yaptı.

LIVERPOOL VE TOTTENHAM'DA OYNADI!

Steven Caulker, daha önce ülkesinin ekiplerinden Liverpool ve Tottenham formasını da giydi. İngiltere Milli Takımı'yla 1 maça çıkan Caulker 1 de gol attı. Caulker'ın ismi daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti.

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Trabzonspor
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Bu adamı alan büyük iş yapmış olur. Adam sağlam...

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