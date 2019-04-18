Trabzonspor Süper Lig'de seriyi sürdürmek istiyor

En son 17 Şubat'ta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduktan sonra son 6 maçta yenilmeyen bordo-mavililer, 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp sezonun en uzun puan serisini yakalayarak 4. sıradaki yerini güçlendirdi. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılma yolunda da büyük avantaj sağladı.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılarak gözünü daha üst sıralara diken Karadeniz ekibi, galibiyet serini 5'e puan serisini de 7'ye maça çıkarmanın hesabını yapıyor. Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, Göztepe deplasmanında 3-1 galip ayrıldı, daha sonra İstanbul'da Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, daha sonra sahasında Akhisarspor'u 2-1, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, evinde Antalyaspor'u 4-1 ve son olarak da Bursaspor'u dış sahada 1-0 yenerek art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

61 GÜN SONRA

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından sahasında yenilgi almadı. Bordo-mavililer, 17 Şubat'ta oynanan maçın ardından sahasında Akhisarspor'u ve Antalyaspor'u mağlup ederek yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 61 gün sonra oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçında da gülen taraf olmak istiyor.



