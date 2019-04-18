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Trabzonspor Süper Lig'de seriyi sürdürmek istiyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon yakaladığı en uzun puan toplama serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor Süper Lig'de seriyi sürdürmek istiyor

En son 17 Şubat'ta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduktan sonra son 6 maçta yenilmeyen bordo-mavililer, 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp sezonun en uzun puan serisini yakalayarak 4. sıradaki yerini güçlendirdi. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılma yolunda da büyük avantaj sağladı.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılarak gözünü daha üst sıralara diken Karadeniz ekibi, galibiyet serini 5'e puan serisini de 7'ye maça çıkarmanın hesabını yapıyor. Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, Göztepe deplasmanında 3-1 galip ayrıldı, daha sonra İstanbul'da Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, daha sonra sahasında Akhisarspor'u 2-1, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, evinde Antalyaspor'u 4-1 ve son olarak da Bursaspor'u dış sahada 1-0 yenerek art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

61 GÜN SONRA

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından sahasında yenilgi almadı. Bordo-mavililer, 17 Şubat'ta oynanan maçın ardından sahasında Akhisarspor'u ve Antalyaspor'u mağlup ederek yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 61 gün sonra oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçında da gülen taraf olmak istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Evkur yeni Malatyaspor

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