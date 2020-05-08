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Trabzonspor taktik çalıştı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.05.2020 22:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor, bugün yaptığı ikinci antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Trabzonspor taktik çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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