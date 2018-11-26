Trabzonspor taraftarı çocuğuna Gökdeniz Yattara ismini verdi

İlk erkek çocuğuna Trabzonsporlu iki efsanenin adını koymak istediğini söyleyen baba Oğuz Akman, "Gökdeniz gönlümüzde taht kurmuş bir futbolcuydu. 2006'dan beri de içimde Yattara sevgisi vardı. Futbolu onunla daha çok sevmiştim. Muş'ta bir duvarın üzerine 'Babam olasın Yattara' diye yazmıştım ve bir gün oğlum olursa ismi Gökdeniz Yattara olacak' diye kendime söz vermiştim" diye konuştu.

Çocuğunu Trabzonspor marşlarıyla uyutan Oğuz Akman, koydukları isme çevrelerinden tepki geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımın tepkisi oldu. 'Gökdeniz güzel isim de Yattara niye koydun' diye tepki gösterdiler. Yattara'nın bende sevgisi çok. Sadece birkaç Trabzonsporlu arkadaşımın olumlu tepkisi oldu" ifadelerini kullandı.

Nüfus memurluğunda sıkıntı yaşadığını dile getiren 29 yaşındaki baba, "Nüfus müdürlüğünde bir memur Yattara ismine Türk ismi değil diye karşı çıktı ama sonra bir polis memuru yardımcı oldu ve ismi aldık" dedi.

"TRABZONSPOR SADECE TRABZONLULARIN DEĞİLDİR"

Aslen Muşlu olan baba Oğuz Akman, bordo-mavili takıma nasıl gönül verdiğini şu şekilde anlattı: