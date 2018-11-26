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Trabzonspor taraftarı çocuğuna Gökdeniz Yattara ismini verdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor taraftarı Oğuz Akman, yeni doğan çocuğuna bordo-mavili takımın eski futbolcuları Gökdeniz Karadeniz ve İbrahim Yattara'nın adlarını koydu.

Trabzonspor taraftarı çocuğuna Gökdeniz Yattara ismini verdi

İlk erkek çocuğuna Trabzonsporlu iki efsanenin adını koymak istediğini söyleyen baba Oğuz Akman, "Gökdeniz gönlümüzde taht kurmuş bir futbolcuydu. 2006'dan beri de içimde Yattara sevgisi vardı. Futbolu onunla daha çok sevmiştim. Muş'ta bir duvarın üzerine 'Babam olasın Yattara' diye yazmıştım ve bir gün oğlum olursa ismi Gökdeniz Yattara olacak' diye kendime söz vermiştim" diye konuştu.

Çocuğunu Trabzonspor marşlarıyla uyutan Oğuz Akman, koydukları isme çevrelerinden tepki geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımın tepkisi oldu. 'Gökdeniz güzel isim de Yattara niye koydun' diye tepki gösterdiler. Yattara'nın bende sevgisi çok. Sadece birkaç Trabzonsporlu arkadaşımın olumlu tepkisi oldu" ifadelerini kullandı.

Nüfus memurluğunda sıkıntı yaşadığını dile getiren 29 yaşındaki baba, "Nüfus müdürlüğünde bir memur Yattara ismine Türk ismi değil diye karşı çıktı ama sonra bir polis memuru yardımcı oldu ve ismi aldık" dedi.

"TRABZONSPOR SADECE TRABZONLULARIN DEĞİLDİR"
Aslen Muşlu olan baba Oğuz Akman, bordo-mavili takıma nasıl gönül verdiğini şu şekilde anlattı:

"Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynadığı bir sezon kahvede herkes Fenerbahçe maçını izliyordu. Daha sonra Trabzonspor maçını kimse izlemedi. Ben de Trabzonspor Türk takımı değil mi diye düşündüm. Kahveciye sordum o da herkesin Fenerbahçeli olduğunu söyleyince 'Bundan sonra ben Trabzonsporluyum' dedim ve o günden beri bu renklere gönül verdim. Muşlu biri olarak Trabzonspor'u tutmamı garipsiyorlar ama Trabzonspor sadece Trabzonluların değildir."

Trabzonspor taraftar gruplarından Gurbetçi Gençler'in İstanbul Arnavutköy'de derneğini açacaklarını da söyleyen Akman, sık sık deplasmanlara gittiğini söyledi.

Akman, bir erkek çocuğu daha olması halinde bordo-mavili ekibin diğer unutulmaz futbolcuları Fatih Tekke ve Ünal Karaman'ın isimlerini vereceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökdeniz Yattara Trabzonspor

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