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Trabzonspor taraftarı Fatih Terim'i istiyor! Yapılan ankette çıkan sonuç sonrası bordo-mavili yöneticiler harekete geçecek mi?

10.03.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan ve sarı-kırmızılılara son imzasını attığını söyleyen Fatih Terim için Trabzonspor taraftarı sosyal medyada ayaklandı. Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı büyük merak konusu olurken bordo-mavili taraftarların bir kısmı Fatih Terim'i gündeme getirdi. 2017 yılında da Fatih Terim'i çok isteyen Trabzonsporlular, sosyal medyada anket bile yaptılar.

Trabzonspor taraftarı Fatih Terim'i istiyor! Yapılan ankette çıkan sonuç sonrası bordo-mavili yöneticiler harekete geçecek mi?

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için Trabzonspor iddiaları gündeme geldi. Taraftarların bir çoğunun tecrübeli teknik adamı gündeme getirmesi sosyal medyada herkesi heyecanlandırdı.

"SON İMZAM" DEMİŞTİ

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Galatasaray'dan ayrılırken attığı imzada ''son imzam'' kısmını ekleyen Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara bir daha teknik direktör olarak dönmeyeceği artık netlik kazanmıştı. Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından Trabzonspor taraftarı sosyal medyada anket başlattı.

TARAFTARIN ÇOĞUNLUĞU İSTİYOR

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Fatih Terim'i bordo-mavili taraftarların bir çoğunun istemesi dikkatlerden kaçmadı.

2017'DE İSTEMİŞLERDİ

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2017 yılında Ersun Yanal'la yollarını ayıran Trabzonspor, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim'le görüşmüş fakat anlaşma sağlayamamıştı. Trabzospor yönetiminin, bordo-mavili taraftarların bu isteği sonrası ikinci kez Fatih Terim hamlesi yapması bekleniyor.

FATİH TERİM TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR

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Fatih Terim'in yakın çevresinden alınan bilgilere göre, deneyimli çalıştırıcı Türkiye'de görev yapmak istemiyor. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan kendisine gelen teklifleri sırasıyla reddeden Fatih Terim, güzel bir proje olması halinde yelkenlerini Avrupa'ya açacak.


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