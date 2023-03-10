Trabzonspor taraftarı Fatih Terim'i istiyor! Yapılan ankette çıkan sonuç sonrası bordo-mavili yöneticiler harekete geçecek mi?

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için Trabzonspor iddiaları gündeme geldi. Taraftarların bir çoğunun tecrübeli teknik adamı gündeme getirmesi sosyal medyada herkesi heyecanlandırdı.

"SON İMZAM" DEMİŞTİ

Galatasaray'dan ayrılırken attığı imzada ''son imzam'' kısmını ekleyen Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara bir daha teknik direktör olarak dönmeyeceği artık netlik kazanmıştı. Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından Trabzonspor taraftarı sosyal medyada anket başlattı.

TARAFTARIN ÇOĞUNLUĞU İSTİYOR

Fatih Terim'i bordo-mavili taraftarların bir çoğunun istemesi dikkatlerden kaçmadı.

2017'DE İSTEMİŞLERDİ

2017 yılında Ersun Yanal'la yollarını ayıran Trabzonspor, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim'le görüşmüş fakat anlaşma sağlayamamıştı. Trabzospor yönetiminin, bordo-mavili taraftarların bu isteği sonrası ikinci kez Fatih Terim hamlesi yapması bekleniyor.

FATİH TERİM TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR

Fatih Terim'in yakın çevresinden alınan bilgilere göre, deneyimli çalıştırıcı Türkiye'de görev yapmak istemiyor. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan kendisine gelen teklifleri sırasıyla reddeden Fatih Terim, güzel bir proje olması halinde yelkenlerini Avrupa'ya açacak.



