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Trabzonspor taraftarı FC Kopenhag’ın kaldığı otel’in önüne akın etti

24.08.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Lig’i play-off turu rövanş maçında bugün Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi bordo-mavili taraftarlar konuk ekibin kaldığı otel’in önüne giderek slagonlar attı ve havaifişek gösterisi yaptı.

Trabzonspor taraftarı FC Kopenhag’ın kaldığı otel’in önüne akın etti

UEFA Şampiyonlar Lig’i play-off ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor bu maçı 2-1 kaybetmişti. İlk maçta bordo-mavili takımın kaldığı otele yakın bir yerde havaifişek gösterisi yapılmıştı. Trabzonsporlu idarecilerinin şikayetine rağmen gösteri devam etmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine ise bu gece geç saatlerde bordo-mavili taraftarlar da Akçaabat’da bir otelde kalan FC Kopenhag takımının kaldığı otelin önüne giderek slagonlar attı ve havafişek gösterisi yaparak ses yaptı.

Otel etrafından ve denizde emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag
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