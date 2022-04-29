Trabzonspor, taraftarı önünde çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası öncesinde şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor, 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın son antrenmanını taraftarı önünde gerçekleştirdi.

Medical Park'ta 12 bin dolayında bordo-mavili taraftar, meşaleler ve 'Şampiyon Trabzonspor' tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu antrenman öncesi taraftarlar, üçlü çektirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular da tek tek taraftarları selamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.

Ameliyat olan Trondsen ve Peres'in yer almadığı antrenmanda Hüseyin Türkmen takımdan ayrı koşu yaptı. Nwakaeme ise takımla çalışmalara başladı.

Antrenman bitiminde teknik direktör Abdullah Avcı, kucağında çocuğu olan bir baba ile fotoğraf çektirdi. Taraftarın, 'Hocam seni yaratana kurban olayım. Ben 32 yıl bekledim, her yerde bekledim. Biz yaşayamadık. Şu anda ben yaşıyorum, oğlum da yaşıyor. Şu çocuğa yaşattınız ya Allah hepinizden razı olsun." dedi. Bunun üzerine de Avcı, "Hepimizden razı olsun. Keyfini çıkartın." dedi.

