Trabzonspor, taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik alan bordo-mavililer şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında bu unvanını korumak istiyor. Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Karadeniz ekibi, ligdeki üçüncülük şansını devam ettirmek için de siyah-beyazlıları Trabzon'dan eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.
7 SEZONLUK HASRET
Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı en son 2001-12 sezonunda Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda oynanan maçta 1-0 mağlup etmişti. Söz konusu maçın ardından Trabzon'da oynanan maçlarda rakibini mağlup edemeyen bordo-mavililer, 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında konuk edeceği rakibini mağlup ederek 7 sezonluk hasretini bitirmek istiyor. Bordo-mavililer 1-0'lık maçın ardından Trabzon'da oynadığı 6 maçta 2 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti.
BEŞİKTAŞ MAÇIYLA EVİNDE SEZONU KAPATACAK
Evinde sezonu Beşiktaş maçıyla tamamlayacak olan Trabzonspor, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Bu sezon sahasında ağırladığı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi İstanbul'a eli boş gönderen bordo-mavililer, aynı tarifeyi siyah-beyazlı takıma da uygulamak istiyor. Sahasında sarı-kırmızılı takımı 4-0 yenen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup ederek sahadan gülerek ayrılmıştı. Bordo-mavililer sarı-lacivertlileri 2-1 yendiği karşılaşmada 8 yıllık galibiyet özlemine son verirken, Beşiktaş'ı da yenerek 7 sezonluk hasrete son vermeye çalışacak.
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