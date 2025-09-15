SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Trabzonspor taraftarlarından TFF’ye protesto! TFF binasının önünde toplandılar

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından gündeme gelen hakem kararlarına tepki göstermek için Trabzon’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binası önünde toplandı. Taraftarlar, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu istifaya davet etti.

Trabzonspor taraftarlarından TFF’ye protesto! TFF binasının önünde toplandılar
Berker İşleyen

TFF binası önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, "Temiz futbol dediniz. Bizi karanlığa gömdünüz" yazılı pankart açarak tepkilerini dile getirdi. Grup adına konuşan Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bekir Kodalak, hakem kararlarının artık oyunun önüne geçtiğini vurguladı.

"MHK KAOS ÜRETİYOR"

Trabzonspor taraftarlarından TFF’ye protesto! TFF binasının önünde toplandılar 1

Kodalak açıklamasında, "Türk futbolunda adalet kalmamış, hakem kararları artık oyunun önüne geçmiştir. Fenerbahçe karşısında yaşananlar, sadece Trabzonspor’un değil, Türk futbolunun geleceğinin de nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini gözler önüne sermiştir. Bu noktada en büyük sorumluluk Merkez Hakem Kurulu’na aittir. Biz taraftarlar olarak futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK’nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu’yu derhal istifaya davet ediyoruz. Adil yönetim yerine kaos üreten bu anlayış artık Türk futbolunu taşınamaz hale getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"SORUN SADECE TRABZONSPOR’UN DEĞİL"

Trabzonspor taraftarlarından TFF’ye protesto! TFF binasının önünde toplandılar 2

"Unutulmamalıdır ki, bu sistemsizlik sadece Trabzonspor’un değil, tüm Türk futbolunun sorunudur" diyen Kodalak, şunları söyledi:
"Dün yaşananlar tesadüf değil, yıllardır biriken çarpıklıkların ve liyakatsizliğin sonucudur. Eğer hakemler sahada adalet dağıtamıyorsa, futbolun ruhundan söz etmek mümkün değildir. Bugün TFF Başkanı koltuğunda oturan ve geçmişte Trabzonspor Başkanlığı yapmış olan İbrahim Hacıosmanoğlu’na da sesleniyoruz. Eğer gerçekten temiz futbolun yanındaysanız, yaşananlara seyirci kalmayın. Futbolun geleceği için sorumluluk alın, bu çarpık düzeni değiştirmek adına adım atın. Trabzonspor’un adalet mücadelesine sırt çeviren her anlayış, yarın Türk futboluna daha büyük zararlar verecektir."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarına başladıGalatasaray, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarına başladı
Jota Silva, Beşiktaş'ın hedeflerine yardımcı olmak istiyorJota Silva, Beşiktaş'ın hedeflerine yardımcı olmak istiyor
Anahtar Kelimeler:
son dakika tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.