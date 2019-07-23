Trabzonspor tarihinde ilk kez bir Çekya takımı ile karşılaşacak

Son olarak Avrupa Kupaları'nda 2015-16 sezonunda mücadele eden Trabzonspor 3 yıl aradan sonra UEFA'nın bir turnuvasında mücadele edecek. Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Çekya ekibi Sparta Prag olurken, Karadeniz ekibi ilk kez bir Çek takımıyla karşılaşacak. Avrupa'nın köklü kulüplerinden biri olan Çek takımıyla Trabzonspor'un bağı 2005-2006 sezonunda Tomas Jun transferiyle olmuştu. Forvet oyuncusu bordo-mavili takımda gol atamadan ayrılmıştı.

ÇEKYA 30. ÜLKE OLACAK

Trabzonspor, Avrupa'da bir çok organizasyona katılırken bugüne kadar 29 ülkenin takımlarıyla karşılaştı. 16 maç ile en çok maçı İtalya takımları karşısında oynayan bordo-mavililer 13 maç ise İspanya temsilcileriyle yaptı. Bugüne kadar Avrupa 125 maça çıkan Karadeniz ekibi, 48 galibiyet 32 beraberlik ve 45 yenilgi aldı. Attığı 162 gole karşılık ise kalesinde 166 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA ÇEKYA'DAN 4 OYUNCU FORMA GİYDİ

Trabzonspor bugüne kadar Çekya'dan 4 oyuncu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, önceki dönemlerde Karel Rada, Tomas Jun ve Celutksa'yı renklerine bağlarken Filip Novak ise güncel kadrosunda yer alıyor.