YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşmesini 3 yıl uzattı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşmesini 3 yıl uzattı

16.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili kulüp, Avcı'ya 2022-2023 futbol sezonunda 25 milyon lira garanti ücret ödeyecek

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan sözleşmeyi 3 yıl daha uzattığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Abdullah Avcı ile kulüp arasında olan mevcut sözleşmenin 2022-2023 futbol sezonuna ait mali şartlarının tadil edildiği, sözleşmenin 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022-2023 futbol sezonunda Avcı'ya 25 milyon lira garanti ücret ödeneceği vurgulanarak, "2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda yer alan temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak her halükarda bu artış oranı yüzde 50'den fazla olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomotiv devlerine üretim yapan firmadan Trabzon'a ilave yatırımOtomotiv devlerine üretim yapan firmadan Trabzon'a ilave yatırım
Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildiKarabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildi
Konyaspor stadına kavuşuyorKonyaspor stadına kavuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Süper Lig Trabzonspor futbol sözleşme

Trabzon Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:29
Sabah
05:55
Öğle
12:21
İkindi
15:51
Akşam
18:37
Yatsı
19:58
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.