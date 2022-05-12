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Abdullah Avcı'dan gelen soruya tepki! Basın toplantısı buz kesti...

12.05.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. Gelen bir soruya tepki gösteren Avcı flaş bir çıkışta bulundu. Takımın düşüşte olduğunun söylenmesi üzerine sinirlenen tecrübeli teknik adam, ""Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ne düşüşü? Dorukhan bir sağ bek oynuyor, bir orta saha oynuyor... Mekanizmaların bozulduğu yerde sonuçlar dalgalı olabiliyor." dedi.

Abdullah Avcı'dan gelen soruya tepki! Basın toplantısı buz kesti...

Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı düzenlediği basın toplantısıyla geride kalan sezonun değerlendirmesini ve gelecek sezona dair planlarını anlattı.

"TRABZONSPOR'UN GENETİĞİNDE YARIŞMAK VAR"

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"Sene içinde yoğun akış içinde birlikte olamıyoruz, destekleriniz için size teşekkür ediyorum. Siz de farkındasınız, bir organizasyonu oluşturmaya çalışırken bir sene sonrasının planlarını yapmaya başladık. Trabzonspor’un genetiğinde yarışmak vardır. Bir yandan özellikle Trabzonspor’a transfer olurken yaptığı transfer görüşmeleri, daha sonrası Trabzonspor ile ilgili analizi yapıp güçlü güçsüz yanlarını sunum halinde sundum. Sonrasında da transfer gerçekleşti. 7. haftadan sonra milli takım arasıyla göreve başladık. Bir teknik analizdi Trabzonspor için yaptığım analiz. Güçsüz yanını daha iyi hale getirebilirsek için parçalı çalışmalarımızı yaptık. Oyuncu grubu son derece iyi cevaplar verdi. Adım adım yukarıya çıkan bir Trabzonspor oluşturmaya başladık."

SORUYA TEPKİ GÖSTERDİ

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Takımda bir düşüş olduğunun söylenmesi üzerine Abdullah Avcı, "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ne düşüşü? Dorukhan bir sağ bek oynuyor, bir orta saha oynuyor... Mekanizmaların bozulduğu yerde sonuçlar dalgalı olabiliyor. Koskoca ligde bu takımın sadece 2 mağlubiyeti var. Biraz bu tarafından bakın. Hiçbir takım devamlı kazanarak gitmez. Manchester City, Liverpool örnekleri var..."

"2 OYUNCU AYRILMAK İSTEDİ"

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"Sezon başı Djaniny ve Vitor Hugo ayrılmak istedi fakat karşılarında durdum. 6 ay tekrarlarımız vardı. Yeni oyuncularla bir 6 ay daha kaybedemezdim. Sonra bu duyguyu yaşadıkları için teşekkür ettiler."

"NWAKAEME'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

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"Nwakaeme'yi çok seviyorum. O da beni seviyor. Ben takımda devam etmesini istiyorum. O da devam etmek istediğini bana söyledi. Bundan sonrasını başkan ve yönetim kurulu karar verecek."

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Abdullah Avcı Trabzonspor
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