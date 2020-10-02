SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton isyan etti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton isyan etti!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.10.2020 22:47 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Gaziantep FK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton isyan etti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, uzatma dakikalarında penaltıdan yedikleri golün ardından Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maç için konuştu.

Hakem Fırat Aydınus'un kararlarına tepki gösteren Newton, "En iyi maçımız değildi ama öne geçtikten sonra kazanmayı hak eden bizdik. Anlayamadığım, utanç verici kararlar var. Elle oynama var, açık görülüyor, nasıl verilmez. Penaltının da nasıl verildiğini anlamak mümkün değil. Hak etmediğimiz, akıl dışı kararlar sonrasında kaybettiğimiz 2 puan oldu." dedi.

Transferle ilgili görüşü sorulan teknik adam, "Aramızda katılacak arkadaşlar olacak. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Aramıza katılanlarla beraber iyi bir takım olacağımıza inanıyorum." cevabını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
''Bir forvetle anlaşmak üzereyiz''''Bir forvetle anlaşmak üzereyiz''
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Dünya yıldızı ile anlaşma sağlandı! Yer yerinden oynayacak!
Dünya yıldızı ile anlaşma sağlandı! Yer yerinden oynayacak!
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor...
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor...
Fransızlar G.Saray'daki ayrılığı duyurdu!
Fransızlar G.Saray'daki ayrılığı duyurdu!
CANLI | Gaziantep FK-Trabzonspor
CANLI | Gaziantep FK-Trabzonspor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Trabzonspor'a Sörloth'tan kötü haber
Trabzonspor'a Sörloth'tan kötü haber
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Pereira sert konuştu! ''Bizi sevmeyenleri üzmeye devam edeceğiz...''
''Bizi sevmeyenleri üzmeye devam edeceğiz''
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton isyan etti!
Eddie Newton isyan etti! ''Utanç verici bir karar''
Ahmet Ağaoğlu: "Bir forvetle anlaşmak üzereyiz"
''Bir forvetle anlaşmak üzereyiz''
ÖZET | Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor Antep'de 2 puan bıraktı
CANLI | Gaziantep FK-Trabzonspor
CANLI | Gaziantep FK-Trabzonspor
Djaniny Semedo, Trabzonspor'a imza atmak için geldi
Trabzonspor transferi bitirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.