Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton isyan etti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, uzatma dakikalarında penaltıdan yedikleri golün ardından Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maç için konuştu.
Hakem Fırat Aydınus'un kararlarına tepki gösteren Newton, "En iyi maçımız değildi ama öne geçtikten sonra kazanmayı hak eden bizdik. Anlayamadığım, utanç verici kararlar var. Elle oynama var, açık görülüyor, nasıl verilmez. Penaltının da nasıl verildiğini anlamak mümkün değil. Hak etmediğimiz, akıl dışı kararlar sonrasında kaybettiğimiz 2 puan oldu." dedi.
Transferle ilgili görüşü sorulan teknik adam, "Aramızda katılacak arkadaşlar olacak. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Aramıza katılanlarla beraber iyi bir takım olacağımıza inanıyorum." cevabını verdi.
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