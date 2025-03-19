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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Önce kaostan çıkalım"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.03.2025 14:11
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yeni hedefler için öncelikle kaostan çıkmaları gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Önce kaostan çıkalım"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Genç’in, Fatih Tekke’nin odasında şampiyon kadroların asılı fotoğraflara bakarak, "Bunların yanına kaç tane yazacağız. 9-10-11" sözleri üzerine Tekke, "Gerçekçi olmamız lazım. Önce bu ceremeden çıkalım. Önce kaostan kendimizi bir kurtaralım" ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Metin Genç, Fatih Tekke ile uzun bir start verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yeni bir başlangıç önemli bir proje. Taraftarın sabırsızlığını anlayıp buna göre hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

Fatih Tekke ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirdi ve Ahmet Metin Genç’e üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

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Fatih Tekke
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