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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den Alanyaspor maçı öncesi açıklama

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 20:53 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den Alanyaspor maçı öncesi açıklama

Trabzonspor'un başarılı çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir'den maç öncesi açıklama geldi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Hüseyin Çimşir, "Kupada Hüseyin-Campi oynatmıştık. Eksikler hariç kadroyu bozmak istemedim. Nwakaeme ile Sosa bizim için önemli oyuncular ama maalesef sakatlık yaşadılar. Onlarsız bir plan geliştirmek zorundayız. İyi mücadele edip bu maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

"KAZANMAYA GELDİK"

Hüseyin Çimşir, "Zor bir maç olacak. Kupadaki iki finalist oynuyor. Alanyaspor'un bariz iki tane özelliği var. Duran toplardaki becerisi ve ataklara hızlı çıkışlardaki başarısı. Biz buraya kazanmaya geldik. Umarım maçı kazanır, evimize mutlu gideriz" ifadelerini kullandı.

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