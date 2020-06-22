Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den Alanyaspor maçı öncesi açıklama

Trabzonspor'un başarılı çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir'den maç öncesi açıklama geldi.
Hüseyin Çimşir, "Kupada Hüseyin-Campi oynatmıştık. Eksikler hariç kadroyu bozmak istemedim. Nwakaeme ile Sosa bizim için önemli oyuncular ama maalesef sakatlık yaşadılar. Onlarsız bir plan geliştirmek zorundayız. İyi mücadele edip bu maçı kazanmak istiyoruz." dedi.
Hüseyin Çimşir, "Zor bir maç olacak. Kupadaki iki finalist oynuyor. Alanyaspor'un bariz iki tane özelliği var. Duran toplardaki becerisi ve ataklara hızlı çıkışlardaki başarısı. Biz buraya kazanmaya geldik. Umarım maçı kazanır, evimize mutlu gideriz" ifadelerini kullandı.
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