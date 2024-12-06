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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa beraberliğinin ardından konuştu: Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.12.2024 22:45
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Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, "2-1'den sonra gereksiz bir şekilde gol yedik. Sayımız fazla, rakibi boş bırakıyoruz. Bunu yapıyoruz, yanlış yere basıyoruz. Rakip de bunu kullandı. Benzer bir pozisyon iptal edilen golde de oldu. Bu bize pahalıya mal oluyor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa beraberliğinin ardından konuştu: Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

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"Kasımpaşa'nın hızlı hücumlarını biliyorduk. Hücumda yavaş oynadık. Penaltıda da top bizdeyken basit hatalar yaptık. İkinci yarı daha baskılı oynamaya çalıştık. İkinci yarı risk de aldık. 2-1'den sonra yine gol yedik. Sayımız çok fazla, rakip belli sayıda oyuncular varken boş kalıyor. Yanlış yere basıyoruz. Rakip de bunu kullandı. Bu eksikliğimiz bize pahalıya mal oldu. Güzel Futbol iyi sonuç istiyoruz ama rakibin dönüşünü de kontrol etmemiz gerekiyor. Bizim oyuncularımızın bu kadar mücadele edip berabere kalması mücadelelerini kırıyor. Bugün aradığımız sonuç geldi. Savunmada kalmamıza rağmen caydırıcı olamıyoruz. Topu karşılayamadık. Savunmada olmamıza rağmen rakibimize gol atma şansı verdik. Olmadı. Bu takımın daha iyi sonuçlar alacağını biliyorum. Oyuncular elinden geleni yapıyor. Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü. Benim ve takım için olmayacaklar durumlar." dedi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
2 - 2
Kasımpaşa Kasımpaşa

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Şenol Güneş Kasımpaşa Trabzonspor
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