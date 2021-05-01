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Trabzonspor transferde taviz vermeyecek

01.05.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, transferde taviz vermeyeceği konuların başında geliyor.

Trabzonspor transferde taviz vermeyecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası kulüplerin yaşaması muhtemel zorluklara karşı Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Futbolcu izleme komitesiyle birlikte koordinasyonlu bir çalışma yürüten deneyimli teknik adam, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlarken, transferde taviz verilmeyecek maddelerin başında ise oyunculara verilecek tavan ücret geliyor. Bordo-mavili kulüpte en yüksek rakamı 1 milyon 500 bin Euro ile Nwakaeme alırken, bu oyuncuyu 1 milyon 300 bin Euro ile Afobe, Djaniny ve Hugo takip ediyor.

Bordo-mavili kulüp önümüzdeki sezon için bu rakamları transfer edeceği oyunculara vermeyi düşünmüyor. Kadroda düşünülen oyuncuların transferlerinde ön plana çıkması muhtemel bonservis ücreti ve imza parası yıllık ücretin dışında değerlendirilecek.

AĞAOĞLU: TAVAN ÜCRET 1 MİLYON 500 EURO

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, transferde taviz vermeyecekleri konuların başında oyunculara ödenecek olan yıllık ücretler olduğunu belirterek, "Ekonomik yapılanmadan taviz vermemizi kimse beklemesin" diyerek net mesajlar verdi. Ağaoğlu, "Trabzonspor'da limit belli. Bir oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin Euro üzerinde bir ödeme yapmamız mümkün değil. Trabzonspor'da bundan önce 4-5 milyon Euro maaşla oynayan oyuncular vardı. 3 oyuncunun kulübe maliyeti 20 milyon Euro'ydu. Bugün ise kadro maliyeti 18 milyon Euro. Bu noktaya gelene kadar canımız çıktı. Bu paraları harcamakla da başarı gelmiyor. Bunu da herkes gördü. Borçlanmakla da başarı gelmiyor" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK TEDBİRLER DAHA DA ARTACAK

Aldığı ekonomik tedbirleri taviz vermeden hayata geçiren Trabzonspor, mali Fair-Play'in yanı sıra Bankalar Birliği ve TFF talimatlarına uyan kulüplerin başında geliyor. Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik tabloyu en az hasarla atlatmak için geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali planlama üzerinde çalışmalarına devam eden bordo mavili kulüp, daha sıkı tedbirleri hayata geçirecek.

ALTYAPI BELİRLEYİCİ OLACAK

Ortaya çıkan salgın sonrası kulüpler kendi öz kaynaklarına yönelmeye başlarken, yüksek bedellerle transfer yapma döneminin sona erdiği söz konusu dönemde gelecek sezona Abdullah Avcı yönetiminde büyük umutlarla girecek olan Karadeniz ekibi, önümüzdeki yıllarda altyapıdan gelen yeni yüzlerle de tanışmış olacak.

Hem Türk futbolunun hem de kendi ihtiyaçları doğrultusunda oyuncu yetiştirip, satma dönemini başlatan Trabzonspor, Süper Lig'in seyri doğrultusunda geri kalan bölümünde bu genç isimleri daha yakında görme fırsatı bulmuş olacak. Bordo-mavili kulüp, gerek yetiştirdiği, gerekse keşfedip ön plana çıkardığı yerli ve yabancı bir çok oyuncusuna gelen teklifleri, transfer mevsimin başlamasıyla değerlendirmeye alacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Süper Lig Trabzonspor
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