Trabzonspor, Türk futbolcularla görüşerek TL üzerinden sözleşme önerecek

Trabzonspor’un Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan devrim üstüne devrim... Trabzonspor’a başkan olduğu günden bu yana mali kriz yaşayan Fırtına’yı düzlüğe çıkarmak adına yoğun mesai harcayan ve geçtiğimiz aylarda yaptığı tüzük değişikliğiyle birlikte yönetimin harcamalarını kısıtlayarak ilk adımı atan Ağaoğlu, yeni proje için de kolları sıvadı.

Karadeniz ekibinin patronu, uzun zamandır gündemde olan ve Kulüpler Birliği’nde dahi konuşulan ‘Oyunculara TL üzerinde sözleşme’ için ilk adımı attı. Konu hakkında kurmaylarıyla birlikte görüş alışverişinde bulunan Ağaoğlu, bu uygulamayı önce Türk futbolcular üzerinden hayata geçirmeyi planlıyor.

Yabancılar da masaya!

Ekibiyle birlikte formüller hazırlayan Bordo-Mavililer’in 1 numarası, önümüzdeki günlerde takımdaki yerli oyuncularla görüşecek. Başkan Ağaoğlu, futbolcularla belli bir döviz kuru üzerinden anlaşma zemini arayacak. Devre arasından itibaren resmi olarak bu uygulamaya geçmeyi hedefleyen Trabzonspor yönetimi, gelecek sezon başında da yabancı oyuncularıyla pazarlık masasına oturacak.