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Trabzonspor, Türk futbolcularla görüşerek TL üzerinden sözleşme önerecek

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Tüzük değişikliğiyle birlikte yönetimin harcamalarını kısıtlayarak bir ilke imza atan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni proje için kolları sıvadı. Ağaoğlu, önümüzdeki günlerde yerli oyuncularla görüşecek ve bu isimlerle ‘TL üzerinden sözleşme’ için anlaşma zemini arayacak.

Trabzonspor, Türk futbolcularla görüşerek TL üzerinden sözleşme önerecek

Trabzonspor’un Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan devrim üstüne devrim... Trabzonspor’a başkan olduğu günden bu yana mali kriz yaşayan Fırtına’yı düzlüğe çıkarmak adına yoğun mesai harcayan ve geçtiğimiz aylarda yaptığı tüzük değişikliğiyle birlikte yönetimin harcamalarını kısıtlayarak ilk adımı atan Ağaoğlu, yeni proje için de kolları sıvadı.

Karadeniz ekibinin patronu, uzun zamandır gündemde olan ve Kulüpler Birliği’nde dahi konuşulan ‘Oyunculara TL üzerinde sözleşme’ için ilk adımı attı. Konu hakkında kurmaylarıyla birlikte görüş alışverişinde bulunan Ağaoğlu, bu uygulamayı önce Türk futbolcular üzerinden hayata geçirmeyi planlıyor.

Yabancılar da masaya!

Ekibiyle birlikte formüller hazırlayan Bordo-Mavililer’in 1 numarası, önümüzdeki günlerde takımdaki yerli oyuncularla görüşecek. Başkan Ağaoğlu, futbolcularla belli bir döviz kuru üzerinden anlaşma zemini arayacak. Devre arasından itibaren resmi olarak bu uygulamaya geçmeyi hedefleyen Trabzonspor yönetimi, gelecek sezon başında da yabancı oyuncularıyla pazarlık masasına oturacak.

Yönetimler sorumlu olacak

Türk futbolunun kanayan yarası olan savurgan harcamaları önlemeyi planlayan Ağaoğlu ve ekibi, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da tüzük değişikliğine gitmişti. Alınan karara göre, şimdiki ve bundan sonraki Trabzonspor yönetimlerinin en fazla yıllık bütçenin yüzde 10’u kadar borçlanabileceği duyurulmuştu. Açıklamada, bu oranın üzerindeki borçlanmaların ancak Genel Kurul tarafından kabul edilirse gerçekleşeceği, aksi takdirde ise yönetim üyelerinin bütçe dışı harcamalardan kendileri sorumlu olacağı belirtilmişti.

(Fanatik)

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