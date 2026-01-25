Trabzonspor turnayı gözünden vurdu! 1.8'e aldı, servet değerinde satıyor!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Zorya Luhansk'tan sadece 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Arseniy Batagov, kulüp tarihine geçecek bir satışla İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor. Avrupa devlerini peşinden koşturan 23 yaşındaki stoper için Bournemouth kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

TEKLİF 28 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

İngiliz ekibi, ilk etapta yaptığı 20 milyon Euro'luk teklifi, Bordo-Mavili yönetimin dik duruşu sonrası güncelledi. Bournemouth'un masaya koyduğu son rakamın 28 milyon Euro olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un 30 milyon Euro talebi ile İngilizlerin teklifi arasındaki makas iyice daraldı. Tarafların el sıkışmaya çok yakın olduğu ve transferin önümüzdeki hafta resmiyet kazanacağı belirtiliyor.

DEVLERİ REDDETTİLER

İngiliz basınında da geniş yankı bulan habere göre; Trabzonspor bu sürece gelene kadar Batagov için Benfica'dan 22 milyon Euro, Nottingham Forest ve Lazio'dan gelen 12'şer milyon Euro'luk teklifleri elinin tersiyle itti. Yönetimin "bekle ve gör" stratejisi kulübe milyonlarca Euro fazladan kazandırdı.

BAŞKAN DOĞAN: "15 KATINA SATACAĞIZ" DEMİŞTİ

Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık sadece 680 bin Euro kazanan Batagov, kulübün mali yapısını düze çıkaracak. Başkan Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği, "Batagov'u 2 milyona aldık, 15 katına satacağız inşallah" sözleri de bu transferle birlikte hayalden gerçeğe dönüşmüş olacak.