Trabzonspor'u bekleyen çılgın para; Söloth

24 yaşındaki Sörloth'un önünde iki seçenek var. Yıldız oyuncu ya kariyerinin en iyi günlerini yaşadığı Trabzonspor'da kalacak ya da her futbolcunun hayali olan dev kulüplerden birisine imza atarak, yeni bir forma giyecek. Bu durum gerçekleşirse Trabzonspor'un da kasasına ciddi bir rakam girecek. 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Karadeniz ekibi, Sörloth'u 25-30 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmayı düşünmüyor.

Alexander Sörloth... Geçen sezon 38 maçta sadece 6 kez ağları sarstı, transferi sonrasında camiada soru işaretleri oluştu. Ancak 24 yaşındaki futbolcu kısa sürede gösterdiği performansla bu eleştirileri ortadan kaldırdı, herkesi kendine hayran bıraktı. Bu sezon Bordo-Mavili forma ile 39 maça çıkan ve 25 gol, 6 asistle oynayarak kariyerinin en parlak dönemini geçiren yıldız oyuncu, şimdiden Avrupa devlerini peşine taktı. İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Manchester United, Almanya'dan Bayern Münih ve İtalya'dan Milan ile Napoli, Sörloth'u listesine aldı. Transferin gözdesi haline gelen başarılı oyuncu, sezon sonunu beklemeye başladı.