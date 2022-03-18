Trabzonspor'u deviren Joel Pohjanpalo, Rizespor tarihine geçti! 3 penaltı 3 gol...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele tarihe geçti. Yoğun kar yağışı altında oynanan maça Rizespor'un Finlandiyalı futbolcusu Joel Pohjanpalo damga vurdu.

TARİHTE İLK...

Joel Pohjanpalo, Çaykur Rizespor tarihinde sonradan oyuna girip hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. 55. dakikada oyuna giren Finlandiyalı futbolcu, Rizespor'un kazandığı 3 penaltıda da topun başına geçti. Golleri aynı köşeye atan Joel Pohjanpalo, maçın adamı oldu.

"FİNLANDİYA'DAN BU MAÇLARA ALIŞIĞIM"

Maçın yıldızı Joel Pohjanpalo, "Finlandiya'dan bu maçlara alışığım. Takım olarak bulunduğumuz pozisyon zor. Acil galibiyete ihtiyacımız vardı. Trabzonspor, çok iyi bir takım. Mental olarak maça iyi hazırlandık. 3 penaltıda da mental oyunun karşılığı vardır. Kaleciyle mental savaşınız oluyor." dedi.

