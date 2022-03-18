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Trabzonspor'u deviren Joel Pohjanpalo, Rizespor tarihine geçti! 3 penaltı 3 gol...

18.03.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Joel Pohjanpalo'nun 3 penaltı golüyle hat-trick yaptığı maçta Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Finlandiyalı futbolcu attığı bu gollerle Rizespor'un tarihine geçti. 55. dakikada oyuna girerek 3 gol atan Pohjanpalo, sonradan oyuna girip hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Trabzonspor'u deviren Joel Pohjanpalo, Rizespor tarihine geçti! 3 penaltı 3 gol...
Joel Pohjanpalo

Joel Pohjanpalo

FIN Finlandiya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele tarihe geçti. Yoğun kar yağışı altında oynanan maça Rizespor'un Finlandiyalı futbolcusu Joel Pohjanpalo damga vurdu.

TARİHTE İLK...

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Joel Pohjanpalo, Çaykur Rizespor tarihinde sonradan oyuna girip hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. 55. dakikada oyuna giren Finlandiyalı futbolcu, Rizespor'un kazandığı 3 penaltıda da topun başına geçti. Golleri aynı köşeye atan Joel Pohjanpalo, maçın adamı oldu.

"FİNLANDİYA'DAN BU MAÇLARA ALIŞIĞIM"

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Maçın yıldızı Joel Pohjanpalo, "Finlandiya'dan bu maçlara alışığım. Takım olarak bulunduğumuz pozisyon zor. Acil galibiyete ihtiyacımız vardı. Trabzonspor, çok iyi bir takım. Mental olarak maça iyi hazırlandık. 3 penaltıda da mental oyunun karşılığı vardır. Kaleciyle mental savaşınız oluyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Trabzonspor
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