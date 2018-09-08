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Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.09.2018 18:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor’da Burak Yılmaz krizi patlak verdi. Tecrübeli oyuncunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla 850 bin Euro’luk (6.2 milyon TL) alacağının tahsilini istediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun kadro dışı kalması gündeme geldi.

Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!

Fırtına’da Burak Yılmaz krizi... Geçen sezon başında Trabzonspor’a dönen ve 25 maçta attığı 23 golle taraftarın sevgilisi olan yıldız oyuncunun, şok bir harekete imza attığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcunun, Bordo- Mavili kulüpten geçen sezon için 400 bin Euro (2.9 milyon TL), bu sezon için de 450 bin Euro (3.3 milyon TL) olmak üzere toplamda 850 bin Euro’luk (6.2 milyon TL) alacağının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla tahsilini istediği öğrenildi.

‘Kendisiyle konuşmadık’

Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 850 bin Euro’luk rakamı doğrulayan Hacısalihoğlu, “Transfer dönemi 31 Ağustos Cuma günü bitti, Burak, takip eden pazartesi sabahtan alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat etmiş. Biz de yeni öğrendik, bu konuda kendisiyle konuşmadık” dedi.

Bu gelişmelerin ardından ise yönetim kendi içerisinde kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Yönetimdeki etkili isimlerin birçoğunun Burak’ın kadro dışı kalması ve kaptanlığının elinden alınması şeklinde görüş belirttiği öğrenildi.

‘Kalmayı tercih ediyorum!’

Hatırlanacağı üzere 33 yaşındaki futbolcu, transfer sezonunun kapanmasına 1 saat kala kişisel sosyal medya hesabından “Beşiktaş’ın teklifine teşekkür ederim ama ben Trabzonspor’da kalmayı tercih ediyorum” diye açıklamada bulunmuştu. Cuma akşamı bu ifadeleri kullanan yıldız oyuncunun, pazartesi sabahı alacakları nedeniyle Trabzonspor’u, TFF’ye şikayet etmesi tepki topladı.

(Fanatik)

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