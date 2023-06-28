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Trabzonspor üçüncü transferini açıkladı! Mislav Orsic ile görüşmelere başlandı

28.06.2023 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Mislav Orsic'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

Trabzonspor üçüncü transferini açıkladı! Mislav Orsic ile görüşmelere başlandı

Trabzonspor, Mislav Orsic'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada yıldız oyuncunun transferi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.

İŞTE AÇIKLAMA

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"FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

HIZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

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Hırvat oyuncu özellikle hızıyla dünya futbolunda kendinden söz ettirdi. Geri bıraktığımız sezonun devre arasında Dinamo Zagreb'ten 5.7 milyon euro'ya İngiliz ekibi Southampton'a transfer olmuş fakat bekleneni verememişti. Orsic, Southampton formasıyla yalnızca 5 maça çıkabildi.

TRABZONSPOR'UN ÜÇÜNCÜ TRANSFERİ OLDU

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Trabzonspor, Orsic ile birlikte üçüncü transferini açıklamış oldu. Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti.


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