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Trabzonspor, UEFA ile FFP anlaşması yapmak için İsviçre'ye gitti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, 2016 yılında imzaladığı UEFA Finansal Fair Play protokolünün üçüncü yılında, Başkan Ahmet Ağaoğlu öncülüğündeki ekiple yarın İsviçre’de bulunan UEFA Merkezine giderek sunum yapacak.

Trabzonspor, UEFA ile FFP anlaşması yapmak için İsviçre'ye gitti

UEFA ile üç yılı kapsayan bir Finansal Fair Play (FFP) protokolü imzalayan Trabzonspor, söz konusu anlaşma kapsamında 31 Ocak Perşembe günü için UEFA'dan davet almıştı. Bu davet üzerine Karadeniz ekibi, başkan Ahmet Ağaoğlu, UEFA-FIFA ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Genel Müdür Sinan Zengin, Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu ve Mali İşler Direktörü Coşkun Karaalioğlu olmak üzere profesyonel bir ekiple İsviçre'de UEFA yetkililerine sunum yapacak. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu da bir temsilci gönderecek.

"Alınan ekonomik tedbirler anlatılacak"

İsviçre'ye gidecek olan ekip, yapılan sözleşmeden sonra uyguladıkları ekonomik planlamalar ve alınan tedbirleri anlatacak. 31 Mayıs 2019’da bitecek olan protokolün genel durumunu değerlendirileceği toplantıda, imzalanan sözleşme süresince yapmış olduğu anlaşmalarda, FFP kurallarına ne ölçüde sadık kaldığını anlatacak. Bundan sonraki süreçte ise sürdürülebilir bir ekonomiyi sağlamaya dönük adımlarla ilgili UEFA yetkililerini bilgilendirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor FFP uefa

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