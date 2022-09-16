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Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı!

16.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Her bir sezon için 20 milyon TL garanti ücret ödenecek. Adı sık sık Avrupa devleriyle anılan yıldız oyuncuyla sözleşme imzalanması diğer kulüplere kapıları kapatmış oldu. Trabzonspor'da kalmayı kabul ederek büyük bir duruş gösteren Uğurcan Çakır, taraftarlara büyük mutluluk yaşattı.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı!
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Neredeyse herkesin sezon sonunda ayrılmasını beklediği Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin yenilenmesi özellikle teknik heyette büyük mutluluk yaşattı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için, 20.000.000.-TL ödenecektir."

SERKAN ASAN VE TAHA TEPE

Trabzonspor, genç oyuncuları Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe ile de sözleşme yeniledi.

Serkan ile 2026'ya kadar 4.5 milyon TL maaş ile; Taha Tepe ile 2027'ye kadar 3.5 milyon TL maaş ile anlaşma sağlandı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

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