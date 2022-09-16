Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı

Trabzonspor Kulübü, kaleci Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcu Uğurcan Çakır ile kulüp arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartlarının tadil edildiği ve sözleşme süresinin 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere oyuncuya, garanti ücret olarak her sezon için 20 milyon lira ödeneceği kaydedildi.

