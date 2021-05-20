Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek

Beklenilen seviyede teklifler gelmezse, Uğurcan gelecek sezon da bordo-mavili takımın kalesini koruyacak. 16 milyon Euro’luk piyasa değeri ile şuanda Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ın talipleri her geçen gün artıyor.

Bordo-mavili yönetim, başarılı eldivenin transferinden yüksek bir gelir beklerken, istenilen rakamlarda teklif gelmemesi durumunda ise bu transfere onay vermeyecek.

EN DÜŞÜK 20 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞINDAN PAY

Uğurcan Çakır’ın en iyi teklif ile en iyi kulübe gitmesini hedefleyen ve oyuncu ile de bu konuda kariyer planlaması yapan yönetim, başarılı eldiven için taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirledi. Bordo-mavililer, ayrıca Uğurcan’ın sonraki satışından da yüzde 25'lik bir pay beklentisinde. Bu seviyelerin altında gelecek teklifleri reddedecek olan yönetimin, Uğurcan’ın Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterdikten sonra teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

EN YAKIN KULÜPLER INTER, TOTTENHAM VE LILLE

Şuanda Uğurcan Çakır transferinde en ilgili olan kulüplerin ise İtalya Seri A ekiplerinden İnter, İngiltere Premier Lig’den Tottenham ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in de formalarını giydiği Lille kulübü olduğu öğrenildi.