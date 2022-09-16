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Trabzonspor, Umut Bozok ile 3 yıllık anlaşma sağladı

16.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili kulüp, futbolcuya 3 sezon için 94 milyon 500 bin lira garanti ücret ödeyecek

Trabzonspor Kulübü, Fransız ekibi Lorient'ten transfer ettiği Umut Bozok ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, anlaşma kapsamında Lorient'e sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro verileceği ve 3 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, Lorient'e ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen bedelin yüzde 10'nun ödeneceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Umut Dilan Bozok ile 3 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2022-2023 futbol sezonu için 26 milyon 250 bin lira garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 31 milyon 500 garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 36 milyon 750 bin lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3,9'u oranında ödeme yapılacaktır."

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