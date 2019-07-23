Trabzonspor'un Ajman Club maçı iptal edildi

Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2'nci Lig ekiplerinden Szombathely Haladas takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un daha önce bugün TSİ ile 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club takımı ile oynanması planlanan ikinci hazırlık maçı iptal edildi.
Bordo mavililer, bugün sabah yapacağı antrenmanla Avusturya'daki çalışmalarına devam edecek.
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