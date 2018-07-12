SPOR

Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.07.2018 21:31 | Son Güncelleme

Trabzonspor, bir dönem Galatasaray ve Kayserispor forması giyen Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği ve bunun için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz medyasında çıkan habere göre, Trabzonspor, Faslı kanat oyuncusunu Watford'dan kiralamak için girişimlerde bulundu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas milli takımı ile başarılı bir performans sergileyen Nordin Amrabat, İspanya ve Portekiz'in de içerisinde bulunduğu B grubunda sonuncu olarak turnuvaya veda etmişti.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon toplamda oynadığı 39 karşılaşmada 3 gol 3 asistlik performans göstermişti.

PARTNERBalık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...Balık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...
Trabzonspor'da Burak Yılmaz idmanda sakatlandı!Trabzonspor'da Burak Yılmaz idmanda sakatlandı!
Trabzonspor Slovenya'da yeni sezon hazırlıkları sürdürüyorTrabzonspor Slovenya'da yeni sezon hazırlıkları sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor nordin amrabat

En Çok Okunan Haberler

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

İngiliz taraftarlar FIFA'nın Cüneyt Çakır için soruşturma açmasını istiyor!

İngiliz taraftarlar FIFA'nın Cüneyt Çakır için soruşturma açmasını istiyor!

Real Madrid’e şok! Ronaldo da gitti, takipçiler de…

Real Madrid’e şok! Ronaldo da gitti, takipçiler de…

Yasin Öztekin'in Bursaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor

Yasin Öztekin'in Bursaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bombamı balonmu
Diğer Haberler
Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!

Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!

Trabzonspor'da Burak Yılmaz idmanda sakatlandı!

Trabzonspor'da Burak Yılmaz idmanda sakatlandı!

Trabzonspor Slovenya'da yeni sezon hazırlıkları sürdürüyor

Trabzonspor Slovenya'da yeni sezon hazırlıkları sürdürüyor

Ünal Karaman: Sakatlığa tahammülümüz yok

Ünal Karaman: Sakatlığa tahammülümüz yok

Trabzonspor Ünal Karaman'dan 'garanti oyun' uyarısı

Trabzonspor Ünal Karaman'dan 'garanti oyun' uyarısı

Majid Hosseini, Trabzonspor için geliyor

Majid Hosseini, Trabzonspor için geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.