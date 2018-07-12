Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz medyasında çıkan habere göre, Trabzonspor, Faslı kanat oyuncusunu Watford'dan kiralamak için girişimlerde bulundu.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas milli takımı ile başarılı bir performans sergileyen Nordin Amrabat, İspanya ve Portekiz'in de içerisinde bulunduğu B grubunda sonuncu olarak turnuvaya veda etmişti.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon toplamda oynadığı 39 karşılaşmada 3 gol 3 asistlik performans göstermişti.
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