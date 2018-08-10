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Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.08.2018 18:14 | Son Güncelleme

Trabzonspor bir transferi daha bitiriyor. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Antony Nwakaeme, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un görüşmelerde bulunduğu Hapoel Beer Sheva'nın Nijeryalı forvet oyuncusu Nwakaeme, İsrail'in Tel Aviv kentinden kalkan tarifeli uçakla TSİ 17.00'de İstanbul'a ulaştı.

29 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye resmen imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Antony Nwakaeme Trabzonspor

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