Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası

FORMÜLÜ SEVGİ VE SAMİMİYET

2018-19 sezonunda Trabzonspor’u uzun bir aradan sonra Avrupa Ligi’ne taşıyan, bu sezon da ligde zirve yarışının iddialı takımları arasına sokan teknik direktör Ünal Karaman, göreve geldiği ilk sezonda ‘takımı yukarılara taşıyacak formülünüz var mı?’ sorusuna, ‘Bir tek şart, katıksız sevgi ve samimiyet. Kendi formülü kendi içerisinde çıkarmış olacağız. Zaman içerisinde işleyişi göreceksiniz” yanıtını vermişti. Karaman, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada da takımdaki tüm futbolcuların aidiyetinin yüksek olduğunu ve samimiyetle mücadele ettiğini, bu durumdan da gurur duyduğunu belirtti.

FUTBOLCULARDAN ‘ŞAMPİYONLUK’ SÖZLERİ

Trabzonsporlu futbolcular da 4-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından mutlu olduklarını ve hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk olduğunu söyledi. Maçta oyuna sonradan giren ve 1 gol kaydeden Yusuf Sarı, "Çok şükür geldim, golle döndüm. Ligde ilk golüm. Önemli bir sakatlık yaşadım ama döndüm, geldim gol attım. Diğer maç belki böyle olmayacak, onu bilemeyiz. Çalışmaya devam ediyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız" derken, golcü futbolcu Alexandar Sörloth ise Gaziantep maçında çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, “Maçın bazı bölümlerinde rakibimiz baskı kurdu ancak bunu üzerimizden çok çabuk atıp kazanmayı başardık. Ligin üst sırasında olmak gerçekten çok güzel bir duydu. Sturridge ile çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Zaten kalitesi belli bir oyuncu ve o yüzden uyum sorunu diye bir şey yok” dedi. Sörloth, taraftarların kendisine taktığı, ‘Kuzeyin kralı’ lakabıyla ilgili olarak ise, “Dünyaca ünlü diziden alıntı yaptılar. Sosyal medyadan da benim önüme çok sayıda taraftar paylaşımı düşüyor. Bunun kesinlikle hoşuma gittiğini söyleyebilirim, hepsine teşekkür ediyorum. Tabi ki gol krallığını isterim ancak benim öncelikli amacım her maç gol atmak” diye konuştu. Çok mutlu olduğunu kaydeden Ahmet Canbaz, "Benim ve takımım için çok güzeldi. 3 puanı aldık. Çok mutluyum. Bugün ilk kez oynadım. İnşallah daha çok oynar, takıma katkı sağlarım. Elimden geleni vereceğim" ifadelerini kullanırken, kaleci Uğurcan Çakır ise, "Liderlik koltuğunu aldığımız için çok mutluyum. İnşallah lider kalmaya devam ederiz. Performansımız takım olarak git gide iyi duruma geliyor. Gerçekten aile ortamı var. İnşallah böyle devam ederiz. Çok çalışıyorum. İyi oynadıkça özgüvenim yerine geliyor. Milli takıma gidiyorum orada da özgüvenim yerine geliyor. İyi kalecilerle çalışıyorum. Her geçen gün daha iyi olmak istiyorum. Türk futboluna, milli takımımıza, Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. İnşallah öyle olur” şeklinde konuştu.