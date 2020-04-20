Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, koronavirüs günlerini anlattı

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, karantina günlerinin nasıl geçtiğini, karantinadayken neler yaptığını anlattı. Bu durumun kalıcı olmadığını söyleyen başarılı file bekçisi, 'bu duruma pozitif yönden bakmaya çalışıyorum' dedi.
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