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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, koronavirüs günlerini anlattı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.04.2020 18:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, koronavirüs nedeniyle karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, koronavirüs günlerini anlattı

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, karantina günlerinin nasıl geçtiğini, karantinadayken neler yaptığını anlattı. Bu durumun kalıcı olmadığını söyleyen başarılı file bekçisi, 'bu duruma pozitif yönden bakmaya çalışıyorum' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır koronavirüs

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